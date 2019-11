Google Play Store: 22 applicazioni, giochi e temi Android in regalo

Torna il nostro appuntamento con i regali proposti dal Google Play Store agli utenti Android. Per la giornata di oggi il colosso di Mountain View regala circa 22 applicazioni, giochi e temi per i possessori di uno smartphone Android. La lista è davvero molto ricca, soprattutto per gli amanti del gaming in mobilità.

Applicazioni

80s Music Radio Pro

Air Force PT Test Calculator

Binary Calculator Pro

Lecture Notes - Classroom Notes Made Simple

Giochi

Learn Mandarin - HSK 6 Hero

HEXASMASH • Wrecking Ball Physics Puzzle

Zombie Defence Premium : Tap Game

Dead Bunker 2 HD

Descent: Death Valley

Mental Hospital: Eastern Bloc

Mental Hospital:Eastern Bloc 2

Roll Adventure

Nora's Dream

A Dark Dragon VIP

Adventure of Priestess

Superhero Fight: Sword Battle - Action RPG Premium

Fire Free Fall Pro

Emoji Match: A sliding puzzle

Dead Bunker 2

Tap knife VIP

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Trium Icon Pack - Be delighted

Ramka Frame - Icon pack

E' indubbio che la maggior parte delle attenzioni degli utenti andranno sui giochi, ma anche per le applicazioni si segnalano dei regali interessanti, tra cui Air Force PT Test Calculator e Binary Calculator Pro, che sarà particolarmente utile a molti.

Per quanto riguarda i giochi invece, i due Mental Hospital in regalo potrebbero rappresentare un'ottima occasione per qualcuno, mentre i pacchetti di icone sono solo due.

Come sempre i regali sono affiancati da tante offerte, presenti nella pagina di AndroidPolice.