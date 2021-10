Google Play Store, 23 app e giochi Android gratis questo fine settimana

Dopo i 27 prodotti in regalo su Google Play Store visti lo scorso weekend, il negozio di Big G torna ad arricchirsi di contenuti gratuiti ancora una volta. Per questo fine settimana in particolare, si parla di 23 app e giochi Android a costo zero per un periodo limitato di tempo: ecco la lista completa, assieme agli sconti del momento.

Applicazioni

Deflection LITE

Brightness Control - Brightness Scheduler

English for all! Pro

Giochi

Defender Battle Premium: Hero Kingdom Wars

Dungeon Corporation VIP: An auto-farming RPG game!

Heroes Defender Premium - Epic Tower Defense

Requence

Revenge of Hero : Action 2D Platform Shooter Games

Space Fly Pro - Airplane Game,Aiplane Shooter Game

Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman - Premium

Frontier Wars Premium: Defense Heroes

Warriors' Market Mayhem VIP : Offline Retro RPG

Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG

New Math Puzzles 2021 PRO

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

10x10 Merge Dice

Car Racing Challenge - Climb Car Racing

Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker

Pirate Defender Premium: Captain Shooting Offline

Moto Bike Racer Pro Fighter 3D

Super Hero Factory Inc Pro

Tra le offerte disponibili nel negozio del colosso di Mountain View per smartphone Android troviamo specialmente giochi come Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Botanicula, CHUCHEL, Crying Suns, Dealer’s Life, Monument Valley 2 e Reigns: Game of Thrones. L’elenco completo di contenuti in promozione lo potete trovare nella pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Nel frattempo, il Google Play Store ha ricevuto il design Material You su Android 12 con un aggiornamento lato server.