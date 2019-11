Google Play Store: 23 applicazioni, giochi e temi Android in regalo

Il Google Play Store propone oggi in regalo 23 contenuti tra applicazioni, giochi e temi Android. La lista è davvero molto ampia e contrariamente a quanto avvenuto in precedenza è folta in tutte e tre le categorie.

Applicazioni

Audible Broadcast text to sound walkie-talkie

GPS Speed Pro

HQ Oscilloscope & Spectrum

MyLog - Diary + Notes + Pocket

Pay Save expense log

Round Corners

Site Checklist : Safety and Quality Inspections

MobilCAD 2d Pro

Giochi

Unlit - Side - Scrolling Arcade

Dead Bunker 3: On a Surface

Superhero Armor: City War - Robot Fighting Premium

Evertale

Tap Town - Soul Event

Cat town (Tap RPG) - Premium

Defense of Fortune 2

Shuriken Jump

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Minimo - Icon Pack

Graby - Icon Pack

Graby Spin - Icon Pack

Ortus Icon Pack

Yomira- Icon Pack

Diamond - Icon Pack

iOS Lines - Neon icon Pack

In questo appuntamento troviamo molta scelta in tutte e tre le categorie: dal fronte dei giochi citiamo Evertale, Tap Town e Defense of Fortune, che possono essere scaricati gratuitamente. Tra le icone MobilCAD 2d Pro sicuramente sarà utile a molti, mentre per quanto riguarda i temi, le icone ed i pacchetti di personalizzazione è interessante quello ispirato ad iOS.

Come sempre, a fianco dei contenuti in regalo troviamo anche varie offerte. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina AndroidPolice.