Google Play Store: 23 applicazioni, giochi e temi gratis questo weekend

Dopo gli sconti e regali del Google Play Store della settimana scorsa, nel negozio di app di Big G ne arrivano altre 23 a costo zero per questo weekend. Presentati nella giornata di ieri, queste applicazioni, tra cui giochi e temi, saranno gratis ancora per un po’ di tempo. Per non perdersi tali offerte, vi presentiamo la lista.

Applicazioni

Art Portfolio: Create and download your portfolios

EZ Notes - Notepad notes, voice notes, to-do notes

Learn Brazilian Portuguese

Video Player - OPlayer

Manual FX Camera - DSLR HD Camera Professional 4K

Giochi

Comeback Golf

1812. Napoleon Wars Premium TD Tower Defense game

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG

OrbaDrone - Faded Light

Sword Knights: Idle RPG (Premium)

Tower UP DX

Connect - Colorful casual game

Pacchetti di icone, temi e personalizzazione

Pixel Black - Icon Pack

Pixel Dark - Icon Pack

Pixel White - Icon Pack

MiUi 12 White - Icon Pack

MiUi 12 Black - Icon Pack

MiUi 12 Dark - Icon Pack

S20 One UI White AMOLED - Icon Pack

S20 One UI Dark AMOLED - Icon Pack

S20 One UI Black AMOLED - Icon Pack

Star X 3D live Wallpaper

Space Clock Live Wallpaper

Ovviamente non mancano gli sconti del momento, tra cui soprattutto ottimi giochi come Battleship, Cluedo, Evoland, SimplePlanes, SimpleRockets e Project Highrise; per consultare la lista completa vi basterà visitare la pagina apposita di Android Police.

Rimanendo nel mondo Android, di recente è stato scoperto dal team di Microsoft 365 Defender un nuovo ransomware chiamato MalLocker.B, facile da usare per i malintenzionati e molto pericoloso, ma facilmente evitabile.