Google Play Store, 24 applicazioni e giochi gratis per smartphone Android questo weekend

Google Play Store anche questo weekend ha deciso di inserire una lista di applicazioni, giochi e pacchetti di icone e personalizzazione gratuiti per tutti gli utenti possessori di smartphone Android! Dopo le 14 app regalate nel corso della settimana e gli sconti ancora in corso, ecco la nuova lista completa di prodotti a costo zero per 7 giorni:

Applicazioni

Learn Computer Science, IT, Programming (Coding)

Music Player Premium

Power Audio Pro: Music Player

BabyBook Journal - Baby Tracker & Newborn Diary

Redeemer - free promocodes & paid apps sales

WOW Volume Manager - App volume control

Giochi

CATHERINE THE VAMPIRE

Pachoink!

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

Front Armies [RTS]

G'Luck! 🍩 2D platformer game

Hero Shooter : Hunter Of Zombie World -Pro

iLinear ⭐ Mind Challenge ⭐ Draw Your Path

My Little Star VIP : Idol Maker

New Math Puzzles 2020 PRO

Survival Derby 3D - car racing & running game

Underwater Knife Hit - Throw Knife Hit Target

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

Assassin Lord : Idle RPG (BUFF)

Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner

LeagueMon VIP - League Monster Defence

Pacchetti di icone e personalizzazione

Athena Icon Pack - Squircle Icons

Xperia Theme - Falling Flowers Red

Xperia Theme - Osaka Castle

Non mancano però anche tanti sconti molto interessanti, ovviamente soprattutto sui videogiochi: tra questi figurano in particolare This Is The Police sceso da 7.99 a 3.49 Euro, o anche il grande roguelike Dead Cells scontato da 8.99 a 5.99 Euro. Come accade di solito, se volete consultare la lista completa di offerte vi basterà visitare la pagina dedicata dei colleghi di Android Police.

Nel mentre vi consigliamo anche di tenere d’occhio le applicazioni che avete installate nel vostro smartphone, poiché nel Google Play Store di recente sono state scoperte dai ricercatori di Avast 7 applicazioni pericolose che addebitano fino a 30 Dollari a settimana ai loro utenti; o ancora, gli esperti di Kaspersky hanno individuato un nuovo malware chiamato Ghimob che ruba le vostre credenziali, specialmente quelle bancarie, entrando di nascosto grazie a software installati da siti di terze parti e non dal negozio di app ufficiale di Google.