Google Play Store: 24 applicazioni, giochi e temi Android in regalo per il weekend

Continuano i regali per Natale del Google Play Store. Quest'oggi il negozio di applicazioni del gigante dei motori di ricerca regala 24 applicazioni, giochi e temi Android.

Applicazioni

Silence Camera - SLCamera

Volume Control Panel Pro

Learn Italian with MosaLingua

Music Player Pro

Giochi

Super Hero Factory Inc Pro

Quik: Gravity Flip Platformer

82 Animals Dot-to-Dot for Kids

2048 - Puzzle Game

Kids Puzzle - learn 82 animals

Laser Labyrinth

Roll Around 3D - Best Running & escaping game

VR Army Museum (CardBoard)

Angel Fish: VIP

Deep 6 - Awakening

Devil Twins: VIP

Dungeon999

Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman - Premium

Little Stars 2.0 - Sci-fi Strategy Game

MechCorp

Spec Defense

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Art Alive: Night 3D Pro lwp

Fantasy Forest 3D Pro lwp

Prism Live Wallpaper

Piatto forte di giornata sono i giochi, ma non mancano anche i temi ed applicazioni. Volume Control Panel Pro sarà sicuramente un must per gli audiofili più appassionati, mentre 2048 è uno dei rompicapo più apprezzati datli utenti ed il fatto che possa essere scaricato gratuitamente rappresenta un incentivo per giocarci.

Tra i temi, icone e pacchetti di personalizzazione invece citiamo il live wallpaper Prism, che per i prossimi sei giorni potrà essere acquistato in maniera completamente gratuita.

Chiaramente a fianco dei regali sono disponibili anche tantissime offerte. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina AndroidPolice.