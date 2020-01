Google Play Store: 24 app, giochi e temi Android in regalo per il weekend

Tornano i regali del Google Play Store di Android. Quest'oggi il negozio di applicazioni del motore di ricerca propone 24 applicazioni, giochi e temi gratuiti, in vista del weekend. La lista è davvero molto ampia, ma il piatto forte è rappresentato dai giochi, vediamoli insieme.

Applicazioni

White Noise Pro: Sleep Sounds & Relax

Morse code - learn and play - Premium

Volume Slider Like Android P Volume Control

Smart Call Recorder PREMIUM

CPUz Pro

Game Booster Pro | Game Bug Fix & Game Lag Fix

Motivate Me! Encourage Me!

Photos Pro: Photo Manager & Editor

Giochi

Into the Sky

Black Game: Math Puzzles PRO 2020

Blossom Clicker VIP

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

Roll Turtle

Survivalist: invasion PRO

Animal Forest : Fuzzy Seasons (Start Pack Edition)

Brumpfus Hopeless Chase

Boxes Drop - Tower block

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP

Kamikazee Dice Score Card

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium)

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

InfraRED - Stealth Red Icon Pack

Simple text widget - Text widget for android

Thin - Icon Pack

Tra i giochi citiamo Into The Ski e Roll Turtle, che potranno essere scaricati gratuitamente per i prossimi giorni. Tra i pacchetti di personalizzazione invece troviamo solo icon pack, che daranno un nuovo tocco ai vostri smartphone.

Per quanto riguarda le applicazioni, invece, Photos Pro metterà ordine alla vostra galleria, ma è interessante anche Smart Call Recorder Premium.

A fianco dei regali sono disponibili anche tantissime offerte, e per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice.