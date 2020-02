Google Play Store: 24 applicazioni, giochi e temi Android in regalo. La lista completa

Come di consueto nel weekend, il Google Play Store ci delizia con un'ampia gamma di applicazioni, giochi e temi Android in regalo. Nella giornata di oggi troviamo 24 contenuti disponibili gratuitamente, ma il piatto forte è rappresentato dai giochi, in cui ne sono presenti alcuni davvero molto interessanti. Vediamo insieme la lista completa.

Applicazioni

Learn Brazilian Portuguese

USMLE Clinic

80s Music Radio Pro

QR and Barcode Scanner PRO

ARC Launcher® Pro💎 2020 Themes,DIY,Wallpaper,FAST

Side Protect: Auto Touch Guard

Giochi

Cartoon Craft

Sudoku Zen

Zombie Defence Premium : Tap Game

Cat town (Tap RPG) - Premium

Man-Eating Plant VIP

Roll Adventure

Think Tap Turn - Brain Game

Dead Bunker 2 HD

IQ Games Pro

Space Concept Sudoku

Word Games Pro

[VIP] Cash Knight - Finding my manager (Idle RPG)

Color Link Deluxe VIP

Live or Die: Zombie Survival Pro

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG)

XTeam VIP - Idle & Clicker RPG

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Verticons Icon Pack

Battery Widget

Come dicevamo poco sopra, la maggior parte dei regali arriva dai giochi: Dead Bunker 2 HD e Sudoku Zen a zero Euro rappresenteranno senza dubbio un'occasione per i tanti appassionati del rompicapo. Tra le applicazioni continuiamo a trovare i traduttori ed app per imparare nuove lingue: quest'oggi tocca al portoghese, ma troviamo anche uno scanner per codici QR ed a barre.

I regali sono affiancati da un'ampia gamma di offerte. Come sempre, vi rimandiamo alla pagina AndroidPolice per tutti i dettagli.