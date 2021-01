Google Play Store: 24 applicazioni, giochi e temi in regalo per smartphone Android

Dopo i regali del weekend appena trascorso, Google Play Store ha deciso di iniziare questa settimana rendendo completamente gratis 24 applicazioni, giochi, temi e pacchetti di personalizzazione per smartphone Android: vediamo la lista completa.

Applicazioni

Reminder Pro

CPU Identifier Pro

All Currency Converter Pro - Money Exchange Rates

CPUz Pro

Note Recognition - Convert Music into Sheet Music

Pichype Pro 🔹 Photo Editor, Photo Maker, Meme

Giochi

Underwater Aqua Queen Master 3D: Scuba Adventures

Unwanted Gray

Block Puzzle

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP

Sudoku : Cartoon

Survivalist: invasion PRO (2 times cheaper)

Fill Deluxe VIP

Legend Guardians: Epic Heroes Fighting Action RPG

Equations: The Math Puzzle Pro

0 to Billionaire (No Ads)

Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon

Order: The Memory Challenge (Premium)

Three Towers: The Puzzle Game (Premium)

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Roui - Icon Pack

Simple Quote Widget - Quote of the day widget

Widgets - CPU | RAM | Battery

Simple Clock Widget - Word Clock

Cuticon Hexa - Icon Pack

Non mancano, come da prassi, anche tanti sconti interessanti soprattutto per quanto concerne i videogiochi per smartphone: per i prossimi giorni sarà possibile acquistare titoli come Door Lickers, Vodobanka Pro, 9th Dawn III RPG e Icewind Dale: Enhanced Edition a prezzi decisamente vantaggiosi. La lista completa, comunque, è consultabile nella pagina dedicata di Android Police.

Intanto in casa Google gli sviluppatori si sono accorti della presenza di 164 applicazioni nocive per Android, in quanto mostrano pubblicità invasive su tutti i dispositivi mobili basati sull’OS del robottino verde in cui sono installate. Il consiglio, come sempre, rimane quello di rimuoverle il più rapidamente possibile.