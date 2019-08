Google Play Store: 25 app, giochi e temi Android in regalo per il weekend

Weekend ricco di regali sul Google Play Store. Il negozio di applicazioni di Android che propone una vasta gamma di contenuti gratuiti per l'intero weekend. L'offerta è più ampia rispetto a quella di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, ma vediamo la lista completa.

Applicazioni

unitMeasure - Offline Material Unit Converter

English for all! Pro

Whatever... Voice To Do List

Italian-English Translator

Korean-English Translator

RubikCalcPRO: Programmable Calculator (PRO)

VR Sport Tuning Cars Show

Flags for Photos

Uprice Light - fast offline currency converter

Giochi

Toy Of War

Word Search Champion PRO

Bricks Crash

Jumpies 3

4Goats Forever

Demong Hunter VIP - Action RPG

Demong Hunter 3 - Action RPG

Dot Heroes - VIP Edition

Fit Tile

Fit Toon - Series 1

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium)

Live or Die: Zombie Survival Pro

Temi e pacchetti di personalizzazione

Hexadark - Hexa Icon Pack

Horux Black - Pixel Icon Pack

ColorX Icon Pack

Titanic 3D Pro live wallpaper

A livello di giochi, sono davvero tanti i contenuti disponibili gratuitamente, tra cui i due Demong Hunter, e Fit Tile, oltre a Space Shooter che potrebbero risultare interessanti per coloro che sono alla ricerca di un passatempo in spiaggia.

AI numerosi contenuti in regalo si aggiungono anche tantissime offerte, tra cui quelle su Majesty: Fantasy Kingdom Sim e Norther Expansion, oltre a Star Traders: Frontiers. Per la lista completa delle app, giochi e temi in offerta vi rimandiamo alla pagina ufficiale di AndroidPolice.