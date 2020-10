Google Play Store: 25 applicazioni, giochi e temi Android in regalo oggi

Sono 25 le applicazioni, giochi e temi Android che possono essere scaricati gratuitamente oggi dal Google Play Store di Android, e di cui proponiamo come sempre la lista completa in calce. Piatto forte di giornata sono i giochi, tra cui citiamo Fast Calc e Hairly Letters, che per i prossimi giorni saranno disponibili gratis.

Applicazioni

Learn German with MosaLingua

Personal Vault PRO - Password Manager

Equalizer - Bass Booster pro

Global Equalizer & Bass Booster Pro

Hue Melodi - Philips Hue lights dancing to music

English Tenses Big Table

Trot - An app for all Places (Beta)

Giochi

[VIP]Missile Dude RPG: Tap Tap Missile

Crazy Halloween Puzzle

Emoji Match: A sliding puzzle

Fast Calc

Hairy Letters

Dungeon Shooter : The Forgotten Temple

Even and Odd Premium

My Little Star VIP : Idol Maker

Connect: cute monsters and food. Casual game

Hero Evolution2 : SP

Heroes Defender Fantasy - Epic Tower Defense Game

Sudoku Pro - Ad Free

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Caya Icon pack

Gear Conveyor Live Wallpaper

Russia Live Wallpaper

Star 3D Live Wallpaper

PixxR Buttons Icon Pack

PixxR2 icon pack

Come di consueto, e come avvenuto anche in altre circostanze simili, tutti i regali in questione sono accompagnati da un'ampia gamma di promozioni sulle medesime categorie, ovvero giochi, app, icone e pacchetti di personalizzazione.

Per la lista completa, comprensiva delle variazioni di prezzo, vi rimandiamo alla pagina AndroidPolice.