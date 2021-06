Google Play Store: 25 applicazioni, giochi e temi gratis solo per questo weekend

Se a metà settimana il Google Play Store ha regalato regalato 20 contenuti agli utenti Android, questo weekend il negozio di Big G per smartphone ha deciso di rendere gratuite 25 app, giochi e temi per pochi giorni. I veri protagonisti, però, sono gli sconti sui videogiochi mobile: vediamo la lista dei migliori prodotti gratis e in offerta.

Applicazioni

Giochi

Pacchetti di icone, temi e personalizzazione

Tra i giochi in promozione invece segnaliamo titoli come Aeon’s End, Bloons TD 6, Bloodstained: Ritual of the Night, Bulb Boy, Carcassonne, Door Kickers, Fran Bow, Iron Marines, Kingdom Rush Frontiers, Little Misfortune, MO Astray, Neighbours from Hell, OK Golf, Pandemic The Board Game, Scythe, Terraforming Mars, Ticket To Ride, This is the Police 2, Viticulture e Vodobanka Pro. Per l’elenco integrale, però, vi rimandiamo alla pagina dedicata da Android Police.

Restando nel mondo Android, recentemente il malware Joker è tornato nel Play Store su otto app da disinstallare subito.