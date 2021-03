Google Play Store: 25 applicazioni, giochi e temi in regalo per pochi giorni

Il negozio di applicazioni del colosso di Mountain View ha cominciato anche questa settimana con i consueti regali di tanti prodotti per smartphone Android. Dopo le 22 applicazioni rese gratuite nel weekend appena trascorso, ora è il momento di ben 25 app, giochi e temi gratis: ecco la lista completa, con gli sconti migliori del momento.

Applicazioni

Recce - Navigation & Planning

Car-Bluetooth-Activator

Metatag Analyzer

Augustro Music Player

Memorize: Learn German Words with Flashcards

Giochi

Volt

Defender Legend Premium: Hero Champions TD

Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker

Hero Evolution : SP

Hero Evolution2 : SP

Pixel Blade M Vip - Action rpg

Seven Mysteries

Super Hero Factory Inc Pro

Tap Animals VIP

Candy Bubble Shooter 2019

Manor

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG)

Soul Warrior: Sword and Magic - RPG Adventure

Sudoku Ultimate(No Ads)

Sudoku : Cartoon

Sudoku Deluxe VIP

Sword Knights : Idle RPG (Premium)

Take Away 3D - Endless running hyper casual game

Yellow Submarine

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Paper Ocean Live Wallpaper

Per quanto riguarda le migliori promozioni per altre app, troviamo innanzitutto Star Walk 2 scontata solo per poche ore, ma non mancano anche diversi giochi per smartphone come Baldur’s Gate II, Dungeon Warfare e Gli Occhi di Ara. Per l’elenco integrale, però, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Rimanendo nel mondo Android, recentemente gli esperti di Checkpoint Research hanno scoperto un nuovo malware in diverse applicazioni del Google Play Store che ora vanno disinstallate il più rapidamente possibile.