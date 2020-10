Google Play Store: 26 app, giochi e temi Android in regalo per il weekend

Come per la settimana scorsa, anche in questo weekend Google Play Store ritorna con una vasta gamma di applicazioni, giochi, temi e icone in regalo per tutti i dispositivi Android. Questa volta i prodotti disponibili gratuitamente nello store di Big G sono 26: ecco quali sono nel dettaglio.

Applicazioni

NetX Network Tools PRO

BlackCam Pro - B&W Camera

Gif Me! Camera Pro

Resize Me! Pro - Photo & Picture resizer

Sketch Me! Pro

TypIt Pro - Watermark, Logo & Text on Photos

MyApplause

QR Code & Barcode Scanner Pro

Giochi

Parliament Tycoon

Preston Sterling

Math Path

Tim The Traveler

Heroes Infinity Premium

Jumpies 3

Nova Galaxy

The Lonely Hacker

Food Cutter 3D - Cool Relaxing Cooking game

Hills Legend: Action-horror

Merge Attack: Attack on Legion

The House: Action-horror

Zombie Masters VIP - Ultimate Action Game

Temi, icone, wallpaper e pacchetti di personalizzazione

Squirrel - Icon Pack

Raya Black Icon Pack - 100% Black

Fledermaus - Icon Pack

Hexaring - Icon Pack

Planets Live Wallpaper Plus

Tutte queste promozioni sono accompagnate da altri sconti nel Google Play Store: questo fine settimana saranno 42 le app, icone e giochi in offerta, tra cui l’ottimo titolo This Is The Police che scende da 7,99 a 3,49 Euro. Se volete osservare la lista completa e tutte le variazioni di prezzo vi basterà visitare la pagina di AndroidPolice.

Infine, vi ricordiamo che di recente sono state scoperte altre 17 applicazioni infette dal malware Joker, da rimuovere immediatamente se installate nel vostro smartphone.