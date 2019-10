Google Play Store: 27 app, giochi e temi Android gratis per il weekend

Il Google Play Store di Android torna alla carica quest'oggi con tante applicazioni, giochi e temi in regalo per gli utenti che posseggono un tablet o smartphone basato sul robottino verde più famoso del web. Complessivamente sono 27 i contenuti gratis che possono essere scaricati senza alcun costo per tutto il weekend.

Applicazioni

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet

NT Calculator - Extensive Calculator Pro

BabyBook - Baby Tracker & Newborn Diary

Life Quotes and Sayings

Giochi

Ghostpol

Burger Store 2048

Master of Rogues - The Seven Artifacts (roguelike)

The House

Color Run 3D - Fun run rotate roller ball game

EQQO

Galaxy Warrior: Alien Attack

Learn Mandarin - HSK 4 Hero

Overdrive Premium

Tower of Farming - idle RPG (Soul Event)

Cannon ball - Fun one tap shooting number game

Galaxy Merge - Idle & Click Tycoon PRO

Magnet Balls 2: Physics Puzzle

SCV Miner - Click & Idle Tycoon - PRO

Seul (Alone) The entrée - Text Based Thriller CYOA

Icone, temi e pacchetti di personalizzazione

Amons - Icon Pack

Annabelle UI - Icon Pack

Color Gloss - Icon Pack

Kaorin - Icon Pack

Rest - Icon Pack

Circlines Icon Pack

Color Blocks Live Wallpaper

Sagon Icon Pack: Dark UI

Come sempre a fianco dei giochi, app e temi in regalo troviamo tante offerte. Per la lista completa vi rimandiamo alla pagina ufficiale di AndroidPolice in cui sono presenti tutte le indicazioni.