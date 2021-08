Google Play Store: 28 app, giochi e temi Android in regalo per pochi giorni

Se a inizio settimana Google ha deciso di regalare 46 app, giochi e temi per smartphone Android tramite il suo Play Store, questo weekend troviamo invece altri 28 contenuti in regalo accessibili sempre tramite il negozio del colosso di Mountain View. Vediamo la lista completa dei prodotti gratis per pochi giorni, assieme agli sconti del momento.

Applicazioni

Shortcut Manager - Pin shortcuts @ home screen

Alpha Backup Pro

Notes

NFC EMV Card Reader

Snipback - Lifehacker smart voice recorder PRO HD

Stylish Text - Fonts, Symbols & Emojis

Unit Lab - Converter & Calculator

Giochi

The Invocation of Jeff the Killer (International)

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

GeoGame 2 - Unlimited geoguess quiz game

Hills Legend: Action-horror (HD)

Shadow Knight Premium: Ninja Assassin Fighting!

Swingman star

Truth Or Dare Pro : No Ads

4Goats Forever

Final Castle Defence : Idle RPG

Stories: Your Choice (interactive novels)

Survival Island: EVO PRO– Survivor building home

Knight War: Idle Defense Pro

My Little Star VIP : Idol Maker

Kids puzzle game - learning game for toddlers

Mystery of Fortune 2

Stickman Legends: Shadow Fight Offline Sword Game

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Simple Quote Widget - Quote of the day widget

Bubbles Live Wallpaper

Lines Live Wallpaper

Pixel Net - Neon Icon Pack

Pixel Net White - Icon Pack

Tra i videogiochi per smartphone in offerta segnaliamo in particolare Battle Chasers: Nightwar, Football Manager 2021 Mobile, Icewind Dale Enhanced Edition, Neighbours from Hell Season 1 e infine Earthlings Beware. Per l’elenco integrale delle offerte vi rimandiamo alla pagina dedicate da Android Police.

Infine, restando nel mondo Android, ricordiamo che recentemente è stato scoperto il nuovo malware FlyTrap su 9 applicazioni del Play Store.