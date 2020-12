Google Play Store, ecco le 28 applicazioni e giochi gratis per Android della settimana

Dopo un weekend in cui Google Play Store ha deciso di rendere gratuite ben 60 applicazioni e giochi per smartphone Android, questa settimana è iniziata con altri 28 programmi a costo zero per tutti gli utenti per un periodo limitato. Vediamo qual è la lista completa, assieme anche agli sconti più interessanti attualmente disponibili.

Applicazioni

Tcamera (Teacher's Camera)

Date Calculator Pro

MyRigs - Deep Sea Fishing Rigs

Correlate - Health Diary and Life Journal

Lists

QR and Barcode Scanner PRO

Equalizer & Bass Booster Pro

Equalizer Bass Booster Pro

Equalizer - Bass Booster - Volume Booster Pro

Manual Professional Camera 2020

Show-box : Premium Movies & TvShow

Giochi

Bubble Hero

Concrete Defense 1940: WWII Tower Siege

Ghost Hunter - idle rpg (Premium)

Knight War: Idle Defense Pro

Stories: Your Choice (crystal prices reduced)

Project Alnilam

Sudden Warrior Plus (Tap RPG)

Let the Pharaoh FREE!!!

MONSTER VS ZOMBIE [VIP]

Pacchetti di icone e personalizzazione

Roui - Icon Pack

Rugo - Icon Pack

Salpicons - Icon Pack

WhatsArt - Icon Pack

Win Circle - Icon Pack

Win Metal - Icon Pack

Win10 Flat - Icon Pack

Outline for Substratum

Giungendo infine alle offerte attualmente attive, come al solito sono i giochi a interessarci maggiormente: questa volta si possono trovare Secret Files: Tunguska, Lost Horizon, SaGa Scarlet Grace: Ambitions e IceWind Dale: Enhanced Edition, ma per l’elenco completo vi reindirizziamo alla pagina apposita dei colleghi di Android Police.

Di recente nel Google Play Store è stato scoperto un bug dal codice identificativo CVE-2020-8913 che sta mettendo a rischio centinaia di milioni di utenti Android, in quanto consente ai malintenzionati del caso di ottenere l'accesso completo ai dati sensibili memorizzati nello smartphone.