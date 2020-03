Google Play Store: 28 applicazioni, giochi e temi Android in regalo

Come di consueto, anche questo weekend il Google Play Store torna alla carica con un'ampia gamma di offerte e regali su applicazioni, giochi e temi Android. Complessivamente, per i prossimi giorni sarà possibile scaricare gratuitamente 28 contenuti, vediamo insieme la lista.

Applicazioni

Equalizer & Bass Booster Pro

Equalizer Bass Booster Pro

Equalizer FX Pro

Global Equalizer & Bass Booster Pro

Strive Minutes - Meditation Timer with Intervals

VerbBusters English Irregular Verbs

BlackCam Pro - B&W Camera

Gif Me! Camera Pro

Resize Me! Pro - Photo & Picture resizer $

Sketch Me! Pro

Superflual English Dictionary - English Dictionary

TypIt Pro - Watermark, Logo & Text on Photos

Giochi

Slice Fractions School Edition

Reclamation

That level logic 2D PRO

Sidewords

Lara Croft GO

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium)

Angel Fish: Super VIP

Devil Twins: Super VIP

Hero Evolution : SP

Idle Heroes of Hell - Clicker & Simulator Pro

Monument Valley 2

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

Deep Sea Fish Kebab

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Mellow Dark - Icon Pack

Ramka Frame - Icon pack

Paper - Icon Pack

Il piatto forte sono senza dubbio le applicazioni ed i giochi, mentre dal fronte dei pacchetti di personalizzazione troviamo solo tre bundle di icone.

Come sempre, a fianco di questi contenuti in regalo troviamo anche un'ampia gamma di offerte. Per la lista completa, comprensiva di tutti i dettagli relativi alle modifiche di prezzo, vi rimandiamo alla pagina Android Police.