Google Play Store: 29 app, giochi e temi Android in regalo per il Black Weekend

In occasione del Black Weekend, che segue il Black Friday di ieri, Google ha deciso di regalare ai propri utenti ben 29 applicazioni, giochi e temi Android. La lista di questo appuntamento è davvero molto ricca, e spiccano senza dubbio i tantissimi giochi che possono essere scaricati gratuitamente.

Applicazioni

Manual Camera : DSLR Camera Professional (Procam)

Security Box Pro

Visual Anatomy 2

Reverse Lookup PLUS - Caller ID and Spam Block

Easy Accounting

Fraction Calculator "Fractal MK-12"

MyCal Pro - Percentage & General Calculator

Giochi

Battle Ships 1988 Revival Pro

OVIVO - Black and White Platformer Game

Super Brain Pro

CATHERINE THE VAMPIRE

Crisis of the Middle Ages

MARK'S LIFE

SOMEDAY

iLinear Line Puzzle Draw Your Path

Trigono - geometric brain boiling adventure

Dementia: Book of the Dead

Descent: Death Valley HD

Dungeon Shooter V1.3 : The Forgotten Temple

Everybody's RPG

Superhero Robot Premium: Hero Fight - Offline RPG

Cytus II

Dragon Raid (Hardcore - idle rpg)

Quaddro 2 - Intelligent game $

Tower of Farming - idle RPG (Ticket Event)

Icone e pacchetti di personalizzazione

Quantum Dots - Icon Pack

Wave 3D

Wave

Merry Christmas 2019 Icon Pack

Come sempre, a fianco dei prodotti in regalo, sono disponibili tante offerte sulle medesime categorie di prodotti. Per la lista completa vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice che contiene tutte le informazioni sulle variazioni di prezzo e la data di scadenza.

Fateci sapere cosa ne pensate e se approfitterete di questi regali per scaricare qualche app.