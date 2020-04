Google Play Store: 29 applicazioni, giochi e temi gratis su Android

Puntuale come ogni fine settimana, anche quest'oggi il Google Play Store di Android propone un'ampia gamma di contenuti in maniera completamente gratuita. Il negozio del motore di ricerca, nello specifico, ha reso gratuite 29 app, giochi e temi per i dispositivi basati sul robottino verde. Di seguito riportiamo la lista completa.

Applicazioni

CarBux - car lease, car loan & payments calculator

Rotation Control Lite

The Sound of Animals

Car-Bluetooth-Activator

Flashcard Baby (No Ads)

🇺🇸STOP Headache

Giochi

Discover The Nutcracker – Vol1

Gang of Four: The Card Game - Bluff and Tactics

i Live - Gold Edition

LeagueMon VIP - League Monster Defence

Zombie City Defense

Grindle Oni A

Mine World :VIP

Sonny The Mad Man

Sword Knights : Dragon Hunter (idle rpg)

Heroes Infinity Premium

Homo Machina

The House: Action-horror

First Coloring book for kindergarten kids

iQ Improver Pro - Brain Trainer

Knightfall

Lose Weight Story - Premium

One Line Deluxe VIP - one touch drawing puzzle

Zombie Age 2 Premium: Survive in the City of Dead

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Timus Dark Icon Pack

CrusoeMoji - Celebrity Dachshund Wiener Dog Emojis

Mandala Icon Pack

Vlyaricons - Icon Pack

Si tratta di una lista sicuramente ben bilanciata. Tra i giochi citiamo Homo Machina, The House e First Coloring Book per i bambini, ma sono interessanti anche i pacchetti di icone per smartphone e tablet.

A fianco di questi regali, sono disponibili tantissime offerte, la cui lista può essere consultata attraverso questo indirizzo.