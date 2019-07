Google Play Store: 30 app, giochi e temi Android in regalo. La lista

Carrellata di regali quest'oggi sul Google Play Store di Android. Il negozio di applicazioni e giochi del colosso di Mountain View infatti propone oltre 30 tra app, giochi e temi in omaggio. La lista rispetto a quella del weekend è più ricca dal fronte delle app, vediamo insieme di cosa si tratta.

Applicazioni

80s Music Radio Pro

Calmly Writing Notepad Pro

Augustro Music Player

File Manager by Augustro

Lecture Notes - Classroom Notes Made Simple

Mydolist: Daily Checklist Pro

Ai. Gallery

Giochi

Slime Flight: VIP (No Ads)

LASERBREAK Pro

The Forge - Puzzle RPG

The Lonely Hacker

Combat Strike PRO: FPS Online Gun Shooting Games

Dragon slayer : Premium

Crisis of the Middle Ages

Learn Mandarin - HSK 4 Hero

River: Ambiance Puzzle

Super Mushroom VS Bacteria

A Dark Dragon VIP

Dead Bunker 2 HD

FoxyLand | Premium

Zombie Defence Premium : Tap Game

Cat town (Tap RPG)

Mystery of Fortune 2

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Three Wise Monkeys 3D

One UI Icon Pack - S10 Icon Pack

Alexis Pie Icon Pack: Clean and Minimalistic

Cartoon Farm 3D Live Wallpaper

Egypt 3D Pro live wallpaper

Java For KWGT

Raya Icon Pack | NEW dashboard

Molto interessanti soprattutto il pacchetto di icone "Alexis Pie", che porterà una ventata di pulizia e UI minimal ai vostri smartphone.

Come sempre, a fianco delle app, giochi e temi in regalo il Play Store propone una vasta gamma di offerte sulle stesse categorie. Per la lista completa vi rimandiamo alla pagina di Androidpolice.