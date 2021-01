Google Play Store, altre 30 app, giochi e temi in regalo per Android questa settimana

Google Play Store anche a metà settimana ha deciso di regalare ulteriori app, giochi, temi e pacchetti di personalizzazione per il vostro smartphone Android nel corso di questa settimana. Dopo un lunedì in cui abbiamo visto giungere gratis altri 24 prodotti nel negozio di app, ora si parla di un numero leggermente più alto: ecco la lista completa.

Applicazioni

Everifit!: workout at home

Kanji numerical keypad

Simple App Locker - Protect Apps - App Protector

Giochi

Dino Hunter : Deadly Dinosaurs Park

Dungeon Corporation VIP: An auto-farming RPG game!

New Math Puzzles 2020 PRO

Space Hobo

The Rich King VIP - Amazing Clicker

Word Silent

Dragon Raid (Hardcore - idle rpg)

Infinite Puzzle

Sword Knights : Idle RPG (Magic)

Tap Town Premium (idle RPG) - Magic

War 1944 VIP : World War II

Warriors' Market Mayhem VIP : Offline Retro RPG

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Poma Big Sur Icon Pack

Poma Big Sur Round Icon Pack

Poma iOS14 For KWGT PRO!

Neon-W Icon Pack

ios 14 widgets for kwgt

Shamrock - Icon Pack

Planets Live Wallpaper Plus

Blex UI - Icon Pack

Glass Black - Icon Pack

Lumbre - Icon Pack

Metal Circle - Icon Pack

Next Icon Pack Pro

Ramka Frame - Icon pack

Rugo - Icon Pack

Win Circle - Icon Pack

Come al solito non mancano anche sconti su altre applicazioni incluse nel servizio del colosso di Mountain View, tra cui soprattutto giochi come Binary Fun: Number System Pro, hocus 2, ColEm Deluxe e Relic Seeker: Hypogeum. Per la lista di tutte le offerte, però, vi reindirizziamo alla pagina apposita dei colleghi di Android Police.

Google Play Points è arrivato anche in Italia: per ogni acquisto nel Google Play Store, ora Big G garantirà un ritorno pari all’1% della cifra spesa in punti convertibili in coupons, donazioni per organizzazioni no-profit e credito Google.