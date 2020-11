Google Play Store, altre 30 applicazioni e giochi gratis per smartphone Android

Anche questa settimana Google Play Store ha deciso di regalare tante applicazioni, giochi e pacchetti di icone e personalizzazione dello smartphone ai propri fedeli utenti Android. Dopo le 30 rese gratuite lo scorso weekend, il colosso di Mountain View ha voluto fare il bis con altri 30 prodotti a costo zero: vediamo la lista completa.

Applicazioni

Camera and Microphone Blocker

Password Manager Pro

English for all! Pro

Dog Training with Clicker, No Ads - Puppy Perfect

Ethical Hacking & Quiz: Beginner to Advance 2020

Password Manager : Store & Manage Passwords.

Giochi

Cytus II

the Sequence [2]

Siren Head

Animal Camp - Healing Resort

Atonement - Dungeon of the Seven Deadly Sins

Cat Forest : Healing Camp

Dungeon & Pixel Hero VIP

Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman - Premium

Tomb Hunter Pro

Odie's Dimension II: Isometric puzzle android game

AceSpeeder3

Dungeon999

Fill Deluxe VIP

Monkey GO Happy

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG

Peppa Pig: Sports Day

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium)

Sword Knights : Idle RPG (Premium)

Tap tap cartoonist - Cartoon999 (VIP)

2048 - Puzzle Game

Reading Raven: Learn to read phonics adventure

Pacchetti di icone e personalizzazione

Asabura - Icon Pack

GoldOx - The Golden Icon Pack

Shortcut Manager - Pin shortcuts @ home screen

Come al solito non mancano gli sconti del momento e, anche in questo caso, i protagonisti sono i videogiochi: a 0.99 Euro potete infatti trovare titoli come Her Story, Age of History II, Hexologic, mentre l’emulatore MasterGear per SEGA MasterSystem e GameGear è calato a 2.99 Euro. Tra le applicazioni in sconto figura il software Cubasis 3, editor per canzoni e audio dedicato ai professionisti e scontato a 27 Euro. Per la lista completa delle offerte vi reindirizziamo alla pagina apposita dei colleghi di Android Police.

Ricordiamo infine di fare attenzione alle applicazioni che scaricate all’esterno del Google Play Store: il Cert-AgID italiano ha infatti scoperto molte applicazioni cloni di Immuni, Amazon, PayPal e servizi bancari nazionali.