Google Play Store, ecco le 30 applicazioni gratuite del weekend per Android

Google Play Store ha deciso di regalare 30 applicazioni, giochi e pacchetti di icone ai suoi utenti possessori di smartphone Android, aggiungendole alle altre 23 già viste a inizio settimana. Tutti questi regali consistono in applicazioni già economiche e solitamente non di altissima qualità, ma sono sempre apprezzati. Vediamo quali sono:

Applicazioni

Subscript numeric keypad

Memorize: Learn Chinese Words with Flashcards

Sound Sampler

English Puzzle

English Tenses

English Tenses Big Table

English Tenses. Short Course

Barcode/QR Scanner Pro

Paid VPN Pro for Android - Premium Proxy VPN App

Giochi

Dungeon Corporation P : (An auto-farming RPG game)

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter

New Math Puzzles for Geniuses 2020

ShapeOminoes

XBar10n - Brain Card Game - New 2020

Food Cutter 3D - Cool Relaxing Cooking game

Hills Legend: Action-horror

The House: Action-horror

[VIP]Retro Mini Game Arena Online

[VIP] SweetFly : Offline Idle Merge Game

Hero Knights (idle RPG)

Legend of the cartoon

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG)

Pacchetti di icone e personalizzazione

Goody Icon pack

Amons - Icon Pack

Annabelle UI - Icon Pack

Color Gloss - Icon Pack

Rest - Icon Pack

Shimu - Icon Pack

Pixel Ring - Icon Pack

Glossy Blue Icons

A questa lista vanno aggiunti anche diversi sconti su altri prodotti, tra cui ovviamente vanno nominati soprattutto i videogiochi: in offerta, infatti, ci sono giganti del mondo dei giochi da tavolo come BATTLESHIP (ovvero Battaglia Navale) e Clue (o Cluedo), assieme ad altre piccole perle come Hangman Premium e Word Search Premium. Come al solito, se volete consultare l’elenco completo vi reindirizziamo alla pagina apposita dei colleghi di Android Police.

Inoltre vi ricordiamo che di recente sono state scoperte 7 applicazioni pericolose da parte dei ricercatori di Avast, presenti proprio nel Google Play Store e scaricate da milioni di utenti, ma da rimuovere subito.