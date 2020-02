Google Play Store: 33 app, giochi e temi Android in regalo per il weekend

Come di consueto, per il weekend il Google Play Store di Android propone un'ampia gamma di applicazioni, giochi e temi in regalo per i dispositivi basati sul robottino verde. Ecco la lista completa dei contenuti che possono essere scaricati gratuitamente per i prossimi giorni.

Applicazioni

50X Game Accelerator Pro - ⚡Play Game Lag Free ⚡

Applocker & Gallery Vault Pro

PU GFX Tool Pro For PUBG - ⚡ No ban, No Ads⚡

My Sheet Music - Sheet music viewer, music scanner

Total Media Player Pro

Chemical equation keyboard A

Relaxing Sleep Sounds PRO

Business Calculator Pro

Idle Poo Factory VIP

Fella for Facebook

Pro Mp3 player - Qamp

Giochi

Fractal Space HD

Sudoku : Cartoon

Dean The Kid: Action Platforme

Hero Evolution2 : SP

Brick Breaker : Evolution RPG

Dragon Raid (Hardcore - idle rpg)

Everybody's RPG

Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker

Sword Knights : Idle RPG (Magic)

Sword Warriors Premium: Heroes Fight - Epic Action

Tap Town Premium (idle RPG) - Magic

Neo Monsters

Stories: Your Choice (more resources at start)

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Coral

RGB - Rainbow LED Icon Pack

Salpicons - Icon Pack

Cubemax 3D - Icon Pack

Eighties retro fun icon pack

Astrix - Icon Pack

Bixpic Icons

Rugo - Icon Pack

Molto interessanti i numerosi pacchetti di icone per gli smartphone e tablet Android, mentre tra i giochi citiamo un ottimo Sudoku e Hero Evolution2.

Come sempre a fianco dei regali sono disponibili anche tantissime offerte, ma per tutti i dettagli del caso vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice.