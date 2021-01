Google Play Store: 33 app, giochi e temi Android in regalo

Dopo i regali del Google Play Store di qualche giorno fa, il negozio di applicazioni del motore id ricerca torna alla carica e regala 33 tra app, giochi e temi per i dispositivi basati sul robottino verde. Vediamo di cosa si tratta.

Applicazioni

GeoPosition

Happy Together

Clock Yourself

mAh Battery Pro

Unit Converter Pro

Business Calculator Pro

Giochi

Brain Card Game - Find5x

Assassin Lord : Idle RPG (Magic)

Cat in the Woods VIP

Dot Heroes Ⅱ : Top Summoner

Dot Heroes III - Keep the Castle VIP Edition

Zombie Masters VIP - Ultimate Action Game

Push them all 3D - Smart block puzzle game

Tower of Farming - idle RPG (Soul Event)

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

The Lox Icon Pack (Light version)

Aura - Icon Pack

Aurora Icon Pack

Flax - Icon Pack

Graby - Icon Pack

Graby Spin - Icon Pack

Gento - Q Icon Pack

Krix Icon Pack

Mellow Dark - Icon Pack

Mingo Premium - Icon Pack

Mingo R - Icon Pack

Olmo - Premium Icon Pack

Redox - Icon Pack

Rugos Premium - Icon Pack

Smoon UI - Squircle Icon Pack

Yomira - Premium Icon Pack

Knobby volume control - Unique volume widget app

Eevee for ANeko (ANeko Skin)

Jigglypuff for Aneko (Aneko Skin)

La maggior parte dei regali saranno disponibili per i prossimi giorni, mentre come sempre alcuni saluteranno nel giro di qualche ora. Rinnoviamo in casi come questi il nostro consiglio ad effettuare il download rapidamente in caso d'interesse.

Il Play Store di Android propone anche un'ampia gamma di promozioni sulle medesime categorie, ma la lista completa è disponibile a questo indirizzo.