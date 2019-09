Google Play Store: 35 applicazioni, temi e giochi Android in regalo

Giornata di regali sul Play Store di Google. La società di Mountain View quest'oggi regala 35 applicazioni, giochi e pacchetti di personalizzazione (incluse icone e temi) per i possessori di dispositivi Android. Tra le app spicca Music Player Pro, mentre per quanto riguarda i giochi citiamo Word Chess Pro, per gli appassionati di scacchi.

Applicazioni

Tiny RTF Viewer

Lunescope Moon Viewer

SwimE - swim entries, swim times, swim comparison

Hebrew Alphabet and more

Home Workouts Gym Pro (No ad)

EasyJoin "Pro": SMS from PC - Share files offline

Music Player Pro

Giochi

Chess Art for Kids (No Ads) - Bagatur Engine

Superheroes Junior: Robo Fighting - Offline Game

A-2481

Pocket World VIP: Island of Adventure

Super God Blade VIP : Spin the Ultimate Top!

Sword Knights : Ghost Hunter (idle rpg)

Word Chess PRO

4Goats Forever

Dungeon Shooter V1.3 : The Forgotten Temple

Grow Heroes Vip : Idle RPG

Path of Survival

Sudden Warrior Plus (Tap RPG)

Super Chief Cook ¯\_(ツ)_/¯

The Lonely Hacker

Airline CEO: Premium

Cash Knight Ruby Special

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

Sudoku Deluxe VIP

Fit Toon - Series 1

Infinity Heroes VIP : Idle RPG

Mind Games Pro

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium)

The Lost Ship

Icone, temi e pacchetti di personalizzazione

Play Edition

Space Symphony 3D Pro LWP

Cornie - Icon Pack

Minty Icons Pro

Noizy - Icon Pack

Alla lista delle applicazioni, giochi e temi in regalo, si aggiungono anche tante offerte. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice.