Google Play Store: quasi 40 applicazioni, giochi e temi Android in regalo

Ritornano i regali del Google Play Store. Il negozio di applicazioni di Android propone quest'oggi gratuitamente oltre 40 app, giochi, temi e pacchetti di personalizzazione. Di seguito proponiamo la lista completa.

Applicazioni

Lecture Notes - Classroom Notes Made Simple

LiquidPlayer Pro - music,equalizer,mp3,radio,3D

NFC EMV Card Reader

Search Everything Pro Key

Genetic Helper

Learn C++ Programming with Compiler [ Premium ]

Correlate - Health Diary and Life Journal

N+ Launcher Pro - Nougat 7.0 / Oreo 8.0 / Pie 9.0

Giochi

Retro Pixel Classic

The Secret of Crimson Manor

Dr. Panda Ice Cream Truck 2

Superhero Fight: Sword Battle - Action RPG Premium

BattleTime Premium Real Time Strategy Offline Game

Cytus II

Merge Monster VIP - Idle Puzzle RPG

Speed Math 2018 - Pro

The Slimeking's Tower (No ads)

Color Link Deluxe VIP

Devil Twins: VIP+

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Black & White HD -Icon Pack

Cirgus - Icon Pack

Color Metal - Icon Pack

Glass Black - Icon Pack

Glass Neon - Icon Pack

OS Round - Icon Pack

Salpicons - Icon Pack

Win Circle - Icon Pack

Win10 Flat - Icon Pack

Roui - Icon Pack

Neon icon pack ligth Blue theme top to 2019

WallApp - Wallpaper Manager

Anoo Icon (Beta)

Anoobul Icon (Beta)

Metal Circle - Icon Pack

Pino Icon

Platin - Icon Pack

Spheroid Icon

Come sempre, a fianco di questi contenuti in regalo, sono disponibili anche tantissime offerte. Ma per la lista completa vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice. Gli elementi sono ordinati in base alla data di scadenza: quelli presenti in alto sono più prossimi alla scadenza rispetto a quelli in calce.