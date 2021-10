Google Play Store riceve il design Material You su Android 12: ecco com'è!

Dopo l’approdo su Android 12 del design design Material You nelle app Calcolatrice e Orologio, la nuova versione del sistema operativo del robottino verde ottiene l’inedito e caratteristico stile anche sul Google Play Store. Vediamo come appare e quali sono i cambiamenti introdotti.

A notare questa novità sono stati gli utenti di XDA Developers in seguito all’annuncio del rilascio avvenuto nel gruppo Telegram Google News. Non tutti coloro che sono iscritti all’ultima beta di Android 12, però, hanno effettivamente ottenuto la nuova versione del negozio di applicazioni del colosso di Cupertino. In altre parole, ci si è già accorti che l’aggiornamento lato server sta avvenendo in maniera graduale su scala globale e questa è solamente la prima fase.

In ogni caso, abbiamo ovviamente le prime immagini ufficiali: come potete vedere in calce all’articolo, la differenza si nota subito osservando la barra sottostante con le diverse sezioni del Play Store, dove c’è molto più spazio tra i loghi minimal e le scritte usate per identificarle. Anche nella parte soprastante notiamo questa presenza di “aria” tra le scritte e la barra di ricerca, il che conferisce un aspetto più pulito all’applicazione. Fondamentale è il supporto al cambio dinamico dei colori, una delle caratteristiche più importanti dell’intero design Material You e che riguarderà ogni singola app Android.

Considerato che il codice sorgente di Android 12 è stato rilasciato da poco tempo, sarà necessario attendere parecchio tempo prima di vedere tutti questi cambiamenti arrivare sui nostri smartphone, a meno che non si possegga un Google Pixel.