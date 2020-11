Google Play Store aggiunge a sorpresa altre 34 app gratuite per Android

Google Play Store sembra davvero impazzito: dopo aver lanciato pochi giorni fa una lista di applicazioni gratuite per smartphone Android, questo weekend diventa ancora più interessante dato che Big G ha deciso di regalare altre 34 app, giochi e (soprattutto) pacchetti di icone a tutti gli utenti: ecco la lista completa.

Applicazioni

VLSM Calculator

QR/Barcode Scanner PRO

Giochi

Sudoku {Premium Pro}

[VIP] Idle Tap Soldier

Best U

Coloring Diorama (Paid) : Color by Number

Defense of Egypt TD Premium

Dragon Raid (Hardcore - idle rpg)

Shadow Knight Arena: Online Fighting Game

Sword Knights : Idle RPG (Magic)

Tap Town Premium (idle RPG) - Magic

A-2481

Color Link Deluxe VIP

D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game.

Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker

The Lost Lands:Dinosaur Hunter

Pacchetti di icone e personalizzazione

Gear Conveyor Live Wallpaper

Pure Icon Pack: Minimalist & Colorful & Clean

Russia Live Wallpaper

Star 3D Live Wallpaper

Luzicon Icon Pack for Nova/Apex/Evie/ADW launcher

Gento - Q Icon Pack

Graby - Icon Pack

Graby Spin - Icon Pack

Krix Icon Pack

Mellow Dark - Icon Pack

Mingo Premium - Icon Pack

Mingo R - Icon Pack

Olmo - Premium Icon Pack

Quick Arc Launcher ( Smart One Swipe Launcher )

Smoon UI - Squircle Icon Pack

Yomira - Premium Icon Pack

Precise : Minimal Icon Pack

Arizona - Flat One UI Icon Pack

E non mancano nemmeno tantissime applicazioni in sconto, specialmente giochi come Sheltered, The Escapists, The Escapists 2, Worms 2: Armageddon, Worms 3, MudRunner e persino FINAL FANTASY IV; se invece siete fan del retro gaming, allora potrete trovare l’emulatore Super64Pro a prezzo ridotto. Per la lista completa delle offerte vi reindirizziamo alla pagina dedicata di Android Police.

Inoltre vi ricordiamo che tra pochi mesi molti siti web non funzioneranno più su smartphone Android datati: Let’s Encrypt ha infatti annunciato che smetterà di firmare di default i certificati SSL con DST Root X3 a partire dal 17 gennaio 2021, colpendo tutti i telefoni con versione di Android inferiore a 7.1.1 Nougat.