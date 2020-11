Google Play Store, aggiunte 24 app e giochi gratis su Android per questa settimana

Google Play Store continua a regalare applicazioni, giochi, wallpaper e icone agli utenti possessori di smartphone Android: se a inizio settimana ne abbiamo viste ben 30 gratuite, di cui sicuramente potete trovarne ancora qualcuna disponibile, da oggi ne troverete altre 24 pronte per essere aggiunte al vostro account Google: ecco la lista completa.

Applicazioni

English Thesaurus

ProCam X ( HD Camera Pro )

Money Manager (Elephant Bookkeeping)

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet

MobilCAD 2d Pro

Number to word converter offline

Giochi

Animal Camp - Healing Resort

Atonement - Dungeon of the Seven Deadly Sins

Flippy Geometry 3D Polysphere Puzzles with Poly

½ Halfway

Boymate10 Find5X - Brain Card Game

NEW Math puzzles 2

[VIP] EffectParty : Offline Idle Merge Game

82 Animals Dot-to-Dot for Kids

Cake Duel

Cartoon Craft

Crisis of the Middle Ages

First Coloring book for kindergarten kids

Kids Puzzle - learn 82 animals

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting

The Westport Independent

Pacchetti di icone e personalizzazione

Hex AMOLED Neon Live Wallpaper

Cuticon Hexa - Icon Pack

Black & White HD -Icon Pack

Come sempre non mancano gli sconti del momento: tra questi vi segnaliamo giochi come Bloons TD 6, Castlevania: Symphony of the Night, Farming Simulator 20, Don’t Starve: Pocket Edition e molti puzzle game della serie Rusty Lake. In tutto però contiamo addirittura 89 applicazioni in offerta, di cui 62 sono appunto videogiochi, tutti quanti decisamente interessanti. Dunque, per non perdervi le offerte del momento, vi riportiamo l’elenco completo dei prodotti in offerta stilato dai colleghi di Android Police.

Ricordiamo infine che di recente sono state scoperte dal Cert-AgID app false di Immuni, Amazon, PayPal e vari servizi bancari italiani, disponibili da siti-copia del Google Play Store e pronte a infettare il vostro smartphone: fate attenzione!