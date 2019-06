Il Google Play Store di Android regala 23 giochi, temi ed applicazioni

A pochi giorni di distanza, torna il nostro appuntamento con i contenuti in regalo sul Play Store di Google. Rispetto alla lista di domenica, quest'oggi il negozio di applicazioni di Android propone una gamma più ristretta, ma che comunque include applicazioni e giochi interessanti.

Applicazioni

WiFi Mouse Pro

Uprice Light - fast offline currency converter

Quick Reminders - Notification Notes & Reminders

Pro Mp3 player - Qamp

Gallery Pro: Photo Manager & Editor

Giochi

When Silence Fell - A Dark Interactive Story

INTO THE ABYSS

Dungeon X Pixel Hero VIP

Hero's 2nd Memory : Shooting RPG

Space Shooter: Galaxy Attack (Premium)

Soul Warrior: Sword and Magic - RPG Adventure

Super God Blade VIP : Spin the Ultimate Top!

Sword Knights+ : Ghost Hunter (idle rpg)

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

Fit Tile

Fit Toon - Series 1

Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon

Learn Mandarin - HSK 6 Hero

Live or Die: Zombie Survival Pro

Sudden Warrior Plus (Tap RPG)

Sudoku Deluxe VIP

The epic of legend 1 -The Tower of Lost

Icone, temi e pacchetti di personalizzazione

Pixel Net - Neon Icon Pack

Povera quindi l'offerta dal fronte dei temi e pacchetti di personalizzazione, mentre tra le applicazioni spicca senza dubbio la presenza di Pro MP3 Player e Gallery Pro che permette di gestire in maniera più professionale le fotografie presenti sui dispositivi.

Per quanto riguarda i giochi invece il più interessante tra quelli in regalo è senza dubbio Sudoku Deluxe, per gli appassionati del popolare rompicapo matematico.

Come sempre a fianco dei contenuti in regalo figurano anche varie offerte, ma per la lista completa vi rimandiamo alla pagina di Android Police.