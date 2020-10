Google Play Store di Android regala tante app e giochi per smartphone e tablet

Dopo l'inizio di settimana col botto del Google Play Store, il negozio di applicazioni della società di Mountain View propone un'altra gamma di applicazioni e giochi a costo zero. Sono 23 le app ed i giochi che nei prossimi giorni potranno essere scaricate gratuitamente, vediamo la lista.

Applicazioni

1984 Cam – VHS Camcorder, Retro Camera Effects

Lists

Screenshot Pro 2

p≡p - The pEp email client with Encryption

Video Board

Correlate - Health Diary and Life Journal

Prometheus News Feeds

Giochi

Isometric Squares - puzzle ²

Let the Pharaoh FREE!!!

Triple Fantasy Premium

Zombie Defence Premium : Tap Game

First Coloring book for kindergarten kids

INFINITY THE BLOCK : HELL BOSS

Lifeline: Flatline

Mind Games Pro

Speed Math 2018 - Pro

Stories: Your Choice (more resources at start)

Dean The Kid: Action Platformer

Ghost Hunter - idle rpg (Premium)

Hero's 2nd Memory : Shooting RPG

Merge Monster VIP - Idle Puzzle RPG

Summer Pro - Ad Free

Warriors' Market Mayhem VIP

Coloro che avranno seguito questo appuntamento anche in passato, hanno sicuramente notato che in lista non sono presenti temi, pacchetti di personalizzazione ed icone. Tuttavia, sono davvero tanti i giochi regalati dal Play Store, tra cui Mind Games Pro, Lifeline, Isometic Squares ed altri, senza dimenticare applicazioni come Screenshot Pro 2 che regolarmente viene proposta ad un prezzo più alto.

Ovviamente restano disponibili anche tante promozioni, ma per tutte le informazioni vi rimandiamo alla pagina AndroidPolice.