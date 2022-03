Google Play Store su Android riceve dettagli da Material You: come cambia il design

Sin dal lancio di Android 12 nel maggio 2021, la interfaccia utente rinnovata con design Material You ha sorpreso positivamente l’utenza con colori più vivaci, linee più dolci e stile più minimal. Pian piano ogni app si sta adeguando a questo nuovo stile e, di recente, a farlo è stato il Google Play Store aggiornato con elementi di design rivisti.

I piccoli cambiamenti adottati dal team di Big G sul negozio di applicazione per smartphone Android sono evidenti: come riportato da 9to5Google, da cui abbiamo ripreso anche gli screenshot allegati in calce alla notizia, si è passati da pulsanti rettangolari a un design più a pillola per varie voci, tra cui i pulsanti “Installa”, “Disinstalla” e “Aggiorna” nelle pagine delle applicazioni.

A ciò si aggiunge la presenza di più spazio nelle varie schermate, mentre risulta assente il colore dinamico sui pulsanti. Al momento non si notano altre modifiche all’interfaccia utente del Play Store, ma non vanno escluse in future iterazioni del negozio di app. Riteniamo doveroso notare, infine, che queste variazioni all’UI verranno attivate automaticamente dal sistema con gli ultimi update del Play Store stesso e che, allo stato attuale, risultano disponibili solamente per tester e non per tutti gli utenti.

In altri termini, sarà necessario attendere ancora qualche settimana prima di notare i nuovi elementi di design ripresi da Material You su Play Store.

A proposito di smartphone Android, attenzione al nuovo virus SharkBot ora in circolazione!