Google Play Store: app fake per aggiornamenti Samsung scaricata da 10 milioni di utenti

Negli ultimi mesi abbiamo a più riprese parlato delle applicazioni fasulle presenti sul Google Play Store, che hanno tratto in inganno gli utenti e fatto guadagnare denaro agli sviluppatori tramite le pubblicità presenti al loro interno. Un nuovo rapporto suggerisce lo stesso sarebbe avvenuto con un'app fake per smartphone Samsung.

L'applicazione, battezzata "Updates for Samsung - Android Update Versions" infatti è stata installate da oltre 10 milioni di utenti nonostante non sia in alcun modo collegato al produttore coreano. Al momento dell'apertura infatti gli utenti vengono reindirizzati ad un sito web che chiede dei soldi per installare aggiornamenti non ufficiali e completamente fasulli.

La scoperta è stata effettuata dal ricercatore di sicurezza Aleksejs Kuprins, il quale ha dichiarato di aver segnalato il tutto a Google per chiedere la rimozione.

Il rapporto di CSIS ha rilevato che oltre a mostrare annunci pubblicitari, l'applicazione offre anche un abbonamento annuale per scaricare il firmware Samsung al prezzo di 34,99 Dollari. Il pagamento ovviamente non è gestito dal sistema del Google Play Store, ma da un sito terzo che chiede l'inserimento della carta di credito.

Il Google Play Store non è nuovo a fenomeni di questo tipo: proprio nella giornata di ieri sono state scoperte 200 app che nascondevano un adware.

