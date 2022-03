Google Play Store, app e giochi gratis per smartphone Android questa domenica

A una settimana dalla ultima serie di regali per possessori di smartphone Android, il Play Store torna a proporre app, giochi e kit di personalizzazione temporaneamente gratuiti. La lista questo weekend non è particolarmente ricca di titoli, ma potrebbero pur sempre risultare di vostro interesse.

Applicazioni

Miracast For Android to TV

Quick Volume Control in notification bar

Giochi

Super Runner {Pro}

Sudoku {Pega Pro}

2048 Puzzle Game

Infinite Puzzle

Zombie Age 3 Premium: Survival

The Survivor: Rusty Forest

Pacchetti di icone e personalizzazione

Blex UI - Icon Pack

Color Metal - Icon Pack

Glass Black - Icon Pack

Glass Neon - Icon Pack

OS Round - Icon Pack

Plax - Icon Pack

Rugo - Icon Pack

WhatsArt - Icon Pack

Win Metal - Icon Pack

Tra le varie offerte del momento, invece, troviamo videogiochi per smartphone Android come Distraint 2, Dungeon Village 2, Dungeon of the Endless Apogee, Monopoly, Kathy Rain, Kingdom New Lands, The Game of Life, Townscaper, Whispers of a Machine e Chrono Trigger. L’elenco completo è disponibile sul sito dei colleghi di Android Police, dove sarà possibile trovare anche ulteriori pacchetti di icone e applicazioni utility per i vostri dispositivi mobili.

Attenzione poi al cambio di design del Google Play Store: nel corso delle prossime settimane il negozio di app e giochi per dispositivi del robottino verde riceverà nuovi elementi del design Material You.