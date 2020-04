Google Play Store, app e giochi che sarebbero a pagamento in regalo per Pasquetta

Il Play Store di Google è un luogo sconfinato, in cui spesso ci sono delle "ghiotte" occasioni. In particolare, il negozio digitale dell'azienda di Mountain View, preinstallato su molti smartphone e tablet Android, ogni tanto regala diverse applicazioni e giochi. Per quanto riguarda questa Pasquetta 2020, ci sono alcuni software interessanti.

In particolare, in campo di applicazioni troviamo Orgi - Icon Pack, che di solito costerebbe 0,59 euro. Quest'ultima permette di personalizzare le icone e l'aspetto generale del proprio smartphone con uno stile tutto nuovo. L'app comprende più di 1500 icone, 35 wallpaper in HD e molto altro. Potrebbe essere interessante per una certa tipologia d'utenza.

Parlando, invece, di giochi, gli omaggi attualmente attivi sono quelli che trovate qui sotto.

Tra i vari titoli disponibili gratuitamente, spicca sicuramente Lifeline: Limite dell'Infinito. Per chi non lo sapesse, si tratta di un noto gioco che in molti associano al genere dei librogame. L'ambientazione è Sci-Fi e l'utente, nei panni dell'astronauta Taylor, deve utilizzare una sorta di piattaforma di messaggistica istantanea per proseguire nella sua avventura. Insomma, potrebbe essere una buona occasione per avvicinarsi alla serie sviluppata da 3 Minute Games.