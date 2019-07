Google Play Store: le app, i giochi e temi Android in regalo oggi

Weekend di regali per il Google Play Store di Android. Quest'oggi il negozio del robottino verde propone agli utenti circa 40 tra applicazioni, giochi e temi in regalo. Vediamo insieme la lista completa, con le relative informazioni sulla scadenza.

Applicazioni

Bluetooth Commander Pro

Empty Files & Folders Cleaner PRO

Duplicate Files Cleaner PRO

Quadratic Equation Solver PRO

AzPack Creator PRO - WAStickerApp Maker

Remote Dog Clicker Pro

Super Hearing Oreo 8.0 (Amplifier Equalizer PSAP)

Alien Calculator PRO

German-English Translator

IP Subnetting Practice

Ultimate Memory Booster - Brain Relaxing app 2019

Giochi

Left vs Right - Brain Game Pro

Majotori

Angry Sheriff — physical puzzle

Dr. Panda Veggie Garden

Leprica PRO Castles Races: Humans, Ancients, Nagas

Little Stars 2.0 - Sci-fi Strategy Game

Mineral.io

Superhero Fight: Sword Battle - Action RPG Premium

Lucky shot - Cannon aim PRO

Dead Bunker 2

FillField

Idle SCV Miner Clicker Pro

Monkey GO Happy

Speed Math 2018 - Pro

Tank Raid Online Premium - 3v3 Battles

Devil Twins: VIP+

Message Quest — the amazing adventures of Feste

Pocket World VIP: Island of Adventure

Superhero Fruit Premium: Robot Wars Future Battles

The House HD

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG

Icone, temi e pacchetti di personalizzazione

Gothic 3D Live Wallpaper

Mono - Icon Pack

Verticons Icon Pack

Deep Icon Pack

Win10 Flat - Icon Pack

Zephyr - Icon Pack

Come sempre, a fianco dei contenuti in regalo solo anche disponibili tante offerte. Per la lista completa e le relative informazioni vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice. Fateci sapere tramite i commenti se c'è qualcosa di vostro gradimento o meno.