Google Play Store apre la settimana con 20 app e giochi Android in regalo

Se la scorsa settimana si era aperta con 21 app, giochi e temi Android in regalo su Google Play Store, questa settimana invece inizia con altri 20 contenuti completamente gratis per tutti gli smartphone del robottino verde, assieme anche a qualche offerta particolarmente interessante sui videogiochi mobile.

Applicazioni

Giochi

Per quanto riguarda invece le promozioni sui videogiochi si segnalano Draw Chilly, Suburbia City Building Game, Tiny Little Kingdoms e When Silence Fell – A Dark Interactive Story. Per la lista complete degli sconti anche su applicazioni, temi e pacchetti di icone sempre e solo per smartphone con sistema operativo del robottino verde vi rimandiamo però alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

A proposito di Google, recentemente è stato scoperto un nuovo, noioso bug che porta tutte le ricerche effettuate tramite l’app ufficiale per smartphone a pagine vuote.