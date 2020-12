Google Play Store vi augura felice anno nuovo con 29 app e giochi gratis per Android

Dopo i grandi regali di Natale da parte di Google Play Store, ora il negozio di app del colosso di Mountain View ha deciso di augurare anche un felice anno nuovo rendendo gratuite altre 29 applicazioni, giochi e pacchetti di icone per smartphone Android. Vediamole qui nella lista completa.

Applicazioni

Password Manager Pro

Astronomy Events with Push

secret letter pro - (Ad-free)

TVS player (w chromecast): organized IPTV player

Screen On - Keep Screen awake - Keep Screen ON

Tɪɴʏ Tᴇxᴛ Keyboard

Upside Down Text Keyboard

Giochi

Chess Art for Kids (No Ads) - Bagatur Engine

Monkey GO Happy

Sword Knights : Idle RPG (Premium)

Animal Camp - Healing Resort

Atonement - Dungeon of the Seven Deadly Sins

Cat Forest : Healing Camp

Glidey - Minimal puzzle game

A-2481

Dementia: Book of the Dead

Descent: Death Valley HD

Paranormal Territory

Paranormal Territory 2

The Lost Lands: Dinosaur Hunter

Pacchetti di icone e personalizzazione

BOLT Icon Pack

iLOOK Icon pack UX THEME

MIUI Icon Pack PRO

Pixel Pie DARK Icon Pack

ONE UI DARK Icon Pack : S10

Pixel Pie Icon Pack

Precise : Minimal Icon Pack

Recticons - Icon Pack

Video Live Wallpaper - Video Wallpaper Maker

Non mancano però anche le grandi offerte di questo periodo, dove come sempre sono i videogiochi per smartphone a interessarci maggiormente: tra tutti quelli in sconto segnaliamo The Inner World, ATOM RPG, Lovecraft’s Untold Stories e Age of History II Europe. Per l’elenco integrale, però, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Ricordiamo infine che l’autorità di certificazione Let’s Encrypt ha deciso di garantire ai dispositivi con Android 7.1.1 Nougat o inferiore la possibilità di navigare online senza problemi fino al 2024, evitando così di costringere tutti gli utenti a passare agli smartphone che supportano le ultime versioni del sistema operativo del robottino verde.