Google Play Store avvia la settimana col botto: 46 app, giochi e temi Android in regalo

Oltre a rimuovere i suoi servizi da versioni datate di Android, Google ha deciso di iniziare questa settimana con ben 46 app, giochi e temi in regalo per pochi giorni sul Play Store. Data la presenza anche di alcuni sconti interessanti su videogiochi d’alto spessore, vediamo la lista completa dei prodotti in questione.

Applicazioni

Positional: An Elegant Location Information App

Pro Mp3 player - Qamp

How much can I spend? Expense Tracker Premium

Battery Charging Slideshow - Charging Photo Slides

Milky Launcher Pro 🔹 Beautiful, Clean, Fresh

Audio Recorder

BabyBook Journal - Baby Tracker & Newborn Diary

Screen On - Keep Screen awake - Keep Screen ON

Shortcut Manager - Pin shortcuts @ home screen

Video Speed Controller Pro

Giochi

Darkland : Cube Escape Puzzle Platformer Adventure

Infinite Launch

[VIP]Coin Princess: Offline Retro RPG Quest

Data Defense

Grow Spaceship VIP - Galaxy Battle

[VIP] DungeonMon : Offline Idle Merge Game

Evertale

[VIP]Infinity Dungeon: Offline RPG Adventure

[VIP]Infinity Dungeon 2- Offline Defence RPG

King of Defense Premium: Tower Defense Offline

Message Quest — the amazing adventures of Feste

[VIP]Missile Dude RPG : Offline tap tap hero

Theme Park Simulator

[VIP] WeaponWar : Offline Idle Merge Game

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium)

BattleTime: Ultimate

BattleTime 2: Ultimate

Manor

Underwater Aqua Queen Master 3D: Scuba Adventures

Assassin Lord : Idle RPG (BUFF)

Block Puzzle

Dragon Raid (Hardcore - idle rpg)

Sword Knights : Idle RPG (Magic)

Tap Town Premium (idle RPG) - Magic

The House: Action-horror

Alphabets game - Numbers game

Speed Math - Mini Math Games

Terra Fighter 2 Pro Ads Free

The Weapon King VIP - Making Legendary Swords

2021 NEW Math puzzles

Dungeon Corporation P : (An auto-farming RPG game)

Everybody's RPG

Healing Wood Block Travel

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Light Pink - Icon Pack

Hexanet White - Icon Pack

One UI Icon Pack - Samsung Icons & Wallpapers

Tra le applicazioni in sconto, invece, segnaliamo giochi come Chrono Trigger, Distraint: Deluxe Edition, Doom & Destiny, Dungeon of the Endless Apogee, Final Fantasy VII, My Time At Portia, Neverwinter Nights Enhanced Edition, Orwell, This Is The Police. Per l’elenco completo vi riportiamo invece alla pagina dedicate da Android Police.

Big G ha anche annunciato nuove misure di sicurezza per il Play Store, tra cui la rimozione di app e account sviluppatore non mantenuti.