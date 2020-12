Google Play Store diventa Babbo Natale: 50 app e giochi in regalo per Android!

Se prima di Natale Google Play Store ha deciso di rendere gratuite 31 applicazioni, giochi e temi per smartphone Android, ora il negozio del colosso di Mountain View si è trasformato per davvero in Babbo Natale offrendo a tutti gli utenti ben 50 prodotti completamente a costo zero. Vediamole assieme nella lista completa.

Applicazioni

Simple Calendar Pro - Agenda & Schedule Planner

Simple Contacts Pro - Manage your contacts easily

Simple Draw Pro - App for quick & easy sketches

Simple File Manager Pro: Organize Data and Folders

Simple Notes Pro: To-do list organizer and planner

WiFi Signal Strength Meter Pro (no Ads)

Who Use My WiFi - Network Scanner (Pro)

Simple Gallery Pro - Photo Manager & Editor

Gif Me! Camera Pro

BlackCam Pro - B&W Camera

Resize Me! Pro - Photo & Picture resizer

Sketch Me! Pro

TypIt Pro - Watermark, Logo & Text on Photos

Alpha Backup Pro

Concert lighter flame

Giochi

Package Inc.

Railways

Traffix

Defense Zone 3 Ultra HD

Five Words - A Word Matrix Puzzle Game

Bouncy Zoo Escape

Animal Round

Bejazzled

Calc Fast

Color Defense - Ultimate TD Tower Base Defence

Connect - colorful casual game

Connect: cute monsters and food. Casual game

D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game.

Dead Bunker 4 Apocalypse: Zombie Action-Horror

Galaxy Shooter : Falcon Squad Premium

Hills Legend: Action-horror

Manor

Retro Pixel Classic

Ruby Square: logical puzzle game (700 levels)

Sakura girls Pro: Anime love novel

Shan Gui

Surface Trimino: increase the area. Casual game

The House: Action-horror

Tomb Hunter Pro

Winterlore I - A folkloric mystery adventure

Food Cutter 3D - Cool Relaxing Cooking game

Highwind

Sudoku Samurai

Zombie Age 2 Premium: Survive in the City of Dead

Pacchetti di icone e personalizzazione

Battery Widget

Oscuro Icon Pack

Space Clock Live Wallpaper

Star X 3D live Wallpaper

Cuticon Drop - Icon Pack

Volume Slider Like Android P Volume Control

Ovviamente non mancano gli sconti del caso, anch’essi in quantità spettacolari: si parla infatti di 212 applicazioni e, soprattutto, giochi in offerta! Tra questi figurano titoli molto interessanti come Incredibox, Another World, Battle Chasers: Nightwar, This Is the Police 2, Hidden Folks, OK Golf, PUSS! e This War of Mine. L’elenco però continua con tanti altri nomi importanti, dunque vi rimandiamo alla pagina apposita dei colleghi di Android Police.

Rimanendo in tema Android, c’è una ottima notizia per tutti i possessori di smartphone con Android 7.1.1 Nougat o inferiore: l’autorità per la certificazione dei siti Let’s Encrypt ha infatti deciso di garantire a tutti più tempo – fino al 2024 - per sostituire i propri dispositivi mobili, prima di impedire a tali modelli di navigare online.