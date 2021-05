Google Play Store fa il bis con 21 app, giochi e temi Android gratis questa settimana

Google Play Store ha cominciato la settimana con 36 app, giochi e temi Android in regalo, eppure a quanto pare ha deciso di fare il bis con altri 21 contenuti per smartphone del robottino verde completamente gratis. Vediamo, come da prassi, quali sono i titoli a disposizione a costo zero per un periodo limitato e anche gli sconti del momento.

Applicazioni

Knots 3D

Manual Camera : DSLR - Camera Professional

Lecture Notes - Classroom Notes Made Simple

The Social Horoscope Community

Home Workouts Gym Pro (No ad)

Minerals Guide (+ Identifier)

weather live pro

Giochi

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure

Dead Bunker 3: On a Surface

Emoji Match: A sliding puzzle

Tap Town - Soul Event

A Tale of Little Berry Forest 1 : Stone of magic

Dead Bunker 2 HD

Defender Battle: Hero Kingdom Wars - Strategy Game

Frontier Wars: Defense Heroes - Tactical TD Game

Superhero Armor: City War - Robot Fighting Premium

Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting

Superheroes Junior: Robo Fighting - Offline Game

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Alexis Pie Icon Pack: Clean and Minimalistic

Ascio - Icon Pack

Olmo - Premium Icon Pack

Tra le migliori promozioni segnaliamo videogiochi Android come Donut County, Florence, Gorogoa, Meganoid, Teslagrad e Whispering Willows. Per la lista integrale con tutti gli sconti di questa settimana, però, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

A proposito di Google, la casa di Mountain View recentemente ha lanciato Entertainment Space, ambiente nuovo per tablet Android pensato appositamente per gli amanti di cinema, videogiochi e libri.