Google Play Store fa il bis: ancora 21 app, giochi e temi in regalo per smartphone Android

Solamente ieri abbiamo visto gli ultimi regali da parte del Google Play Store, per un totale di 29 app, giochi e temi Android a costo zero per un periodo limitato. Da oggi e ancora per pochi giorni, però, il negozio della società di Mountain View presenterà altri 21 prodotti completamente gratis: ecco la lista completa.

Applicazioni

Call Notes Pro - check out who is calling

Simpan - Note various needs

BabyBook Journal - Baby Tracker & Newborn Diary

Giochi

Slender man RE

Shadow of Naught - An Interactive Story Adventure

Speed Math 2018 - Pro

Superhero Robot Premium: Hero Fight - Offline RPG

Block Puzzle Classic(No Ads)

Dungeon Corporation P : (An auto-farming RPG game)

Hollow Earth - Hardcore Arcade Space Shooter

My Little Star VIP : Idol Maker

Perfect Fit Block Puzzle

Tic Tac Toe Jumbo Pro

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Cerco Pro

Cirgus - Icon Pack

One UI Icon Pack - Samsung Icons & Wallpapers

Win Circle - Icon Pack

XL Home Launcher

Color lines - Icon Pack

Simple Clock Widget - Word Clock

WhatsArt - Icon Pack

Non mancano, però, molte altre applicazioni in sconto, tra cui videogiochi come Despotism 3k, DISTRAINT: Deluxe Edition, Mindcell e Warhammer Quest. Per l’elenco integrale vi basterà consultare la pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Rimanendo nel mondo del sistema operativo del robottino verde, abbiamo svelato in un nuovo articolo apposito come accedere alle funzionalità segrete del vostro smartphone. O ancora, recentemente è stato scoperto un pericoloso adware in uno store alternativo a Google Play Store.