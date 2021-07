Google Play Store fa il bis: 24 app, giochi e temi Android in regalo per pochi giorni

Dopo un inizio settimana con 32 app, giochi e temi in regalo su Google Play Store, la società ha deciso di replicare l’iniziativa per i prossimi giorni con altri 24 contenuti a costo zero, assieme ad altri sconti soprattutto su videogiochi per smartphone Android: ecco la lista completa.

Applicazioni

Knobby volume control - Unique volume widget app

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet

Miracast For Android to TV

bhyve Pro

Scientific Diet Clock

Giochi

klocki

Ball Reach

Blackthorn Castle

VR Pirates Ahoy - Underwater Shipwrecks Voyage

VR Scuba Diving - Deep Sea Oceanic Explorer

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

Dungeon Shooter : The Forgotten Temple

High Smileson

Realistic Sniper Shooter 3D - FPS Shooting 2021

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Blex UI - Icon Pack

Glass Black - Icon Pack

Glass Neon - Icon Pack

Metal Circle - Icon Pack

Next Icon Pack Pro

Pixel Pie 3D - Icon Pack

Roui - Icon Pack

Salpicons - Icon Pack

Win Circle - Icon Pack

Win10 Flat - Icon Pack

Tra le promozioni del momento sui videogiochi per telefono segnaliamo in particolare Castles of Mad King Ludwig, Cessabit e Star Traders: Frontiers. Per l’elenco integrale delle applicazioni in sconto, però, vi rimandiamo alla pagina dedicata da Android Police, sempre aggiornati in materia di app gratuite e in sconto per gli utenti del robottino verde.

Restando nell’universo Android, se siete curiosi, esiste un’app che permette di verificare l’effettiva resistenza all’acqua del vostro smartphone.