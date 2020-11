Google Play Store, che Black Friday! Sconti e regali pazzi per smartphone Android

Nel Google Play Store questa settimana sono apparse tantissime applicazioni e giochi gratuiti per smartphone Android, ma non è ancora finita! In occasione del Black Friday, infatti, il colosso di Mountain View ha deciso di regalarne altre 23 e di mettere in sconto oltre 200 app e videogiochi: vediamo quali sono le offerte migliori.

Applicazioni

EZ Notes - Notepad notes, voice notes, to-do notes

Free for All VPN - Paid VPN Proxy Master 2020

Business Calculator Pro

Decimal to Fraction Pro

Fractions Math Pro

Matrix Determinant Pro

Text Neck PRO - Forward Head Posture Correction

Giochi

Monster Numbers Full Version: Math games for kids

Alice Trapped in Wonderland

Dr. Panda in Space

Hoopa City

The Lost Fountain

The Secret of Crimson Manor

Riddle Me 2020 - A Game of Riddles

WoodBox

Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game!

Zombie Masters VIP - Ultimate Action Game

Bricks Breaker Pro : No Ads

Cat town (Tap RPG) - Premium

INFINITY THE BLOCK : HELL BOSS (OFFLINE IDLE)

Pacchetti di icone e di personalizzazione

Gray Bloom XIU for Kustom/klwp

3D Dollar Sign Live Wallpaper

Distraction Free Icon Pack

Gear Sun 2

Shamrock - Icon Pack

FLUX - Icon Pack

Color lines - Icon Pack

Color Metal - Icon Pack

Cubemax 3D - Icon Pack

Se questi sono tutti i prodotti disponibili a costo zero per il fine settimana, sono in realtà gli sconti del Black Friday a interessarci particolarmente. Per questo motivo, ora ve ne segnaliamo alcuni da non perdere:

Applicazioni

BlackPlayer EX Music Player 3,59€ -> 1,69€

PhotoPills 10,99€ -> 5,49€

PingTools Pro 2,49€ -> 0,99€

Poweramp Full Version Unlocker 4,99€ -> 2,49€

Giochi

Pocket City 2,99€ -> 0,99€

The Mind by Wolfgang Warsch 3,49€ -> 1,99€

Deathtrap Dungeon Trilogy 3,49€ -> 1,99€

Neighbours from Hell: Season 2 - Premium 3,99€ -> 0,99€

A Normal Lost Phone 3,49€ -> 0,99€

Absolute Drift 2,99€ -> 0,99€

Death Road to Canada 9,99€ -> 2,49€

Getting Over It with Bennett Foddy 4,99€ -> 0,99€

FRAMED 2,99€ -> 0,99€

realMyst 6,99€ -> 1,49€

Kingdom Rush Origins - Tower Defense Game 2,99€ -> 0,99€

One Deck Dungeon 6,99€ -> 2,99€

Portal ® Pinball 1,99€ -> 0,99€

Se volete consultare la lista completa vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police. Restando nel mondo Android, invece, ricordiamo che di recente sono state scoperte tante applicazioni cloni di Immuni, Amazon, PayPal e servizi bancari italiani, dunque state molto attenti quando scaricate app da siti di terze parti.