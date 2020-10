Google Play Store, a breve la schermata delle impostazioni diventerà più chiara

Le beta di Google Play Store continuano a svelare tante novità interessanti in arrivo nella piattaforma per scaricare app: dopo la nuova sezione vista nella versione 22.4.28 che servirà per confrontare tutte le applicazioni simili, ora un “passo indietro” alla 22.4.25 ha mostrato che a breve arriverà una schermata delle impostazioni rinnovata.

Stando a quanto riportato da 9to5Google, questa modifica renderà le Impostazioni ancora più chiare facilitando all’utente la navigazione tra di esse. Se ora la schermata si propone come una lunga lista di opzioni come Notifiche, Aggiornamento automatico delle app, Tema, Controllo genitori e altro ancora, in futuro la soluzione sarà una visuale semplice e molto più ordinata, composta da quattro menu a tendina che potete vedere anche in calce all’articolo: Generali, Controlli utente, Famiglia e Informazioni.

Rispetto a prima, questa pagina renderà molto più facile all’utente gestire le varie opzioni senza dover scorrere su e giù senza trovare ciò che si cerca; strutturando le varie impostazioni nei quattro suddetti menu tematici, le operazioni saranno molto più rapide da eseguire. Non è chiaro però quando questo design diventerà disponibile per tutti gli utenti Android e se, prima del lancio, Google non decida di cambiare qualche dettaglio.

Nell’attesa di ulteriori dettagli al riguardo, vi ricordiamo che questo weekend Google Play Store regala 24 applicazioni, giochi e pacchetti di personalizzazione, accompagnati da molti sconti interessanti soprattutto in ambito gaming ed emulazione come Cultist Simulator, Evoland 2, The Room Two, The Room Three, FPse64 e Super8Pro.