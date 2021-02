Google Play Store cala l'asso: 24 app, giochi e temi gratis per Android questo weekend

Google Play Store ha voluto calare il tris: dopo avere reso gratis 20 applicazioni, giochi e temi per smartphone Android a metà settimana, il negozio mobile del colosso di Mountain View ha deciso di aggiungerne altre 24 alla lista della settimana, toccando quindi quota 69 app a costo zero in solamente sette giorni. Ecco gli ultimi regali di Big G.

Applicazioni

JPEG Optimizer PRO with PDF support

BlackCam Pro - B&W Camera

Dolce Gusto Touch Timer

Gif Me! Camera Pro

Resize Me! Pro - Photo & Picture resizer

Sketch Me! Pro

TypIt Pro - Watermark, Logo & Text on Photos

Decimal & Fraction Calculator

RubikCalcPRO: Programmable Calculator (PRO)

Giochi

Shadow of Naught - An Interactive Story Adventure

World Of Chess 3D - Puzzles & Conquest

Hoopa City 2

The Lonely Hacker

Tactic Board Hockey

Tactic Board Indoor Hockey

Brain Card Game - Boymate10

Cat town (Tap RPG) - Premium

Assassin Lord : Idle RPG (Magic)

Cyber Fighters: League of Cyberpunk Stickman 2077

Surface Trimino: increase the area. Casual game

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

3D Sun Watch Live Wallpaper

Battery Widget

Treasure Mechanism Live Wallpaper

Pixel Net - Neon Icon Pack

Non mancano anche diverse offerte particolarmente interessanti su applicazioni e soprattutto videogiochi per dispositivi mobili: tra questi ultimi segnaliamo Bloons TD 6, Crashlands, Evoland, Football Manager 2021 Mobile, Harvest Moon: Light of Hope, diversi titoli della serie Kingdom Rush, e Potion Explosion. Per la lista completa, comunque, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Infine, vi segnaliamo che recentemente è stato scoperto che l’applicazione Barcode Scanner, scaricata da oltre 10 milioni di utenti, va disinstallata il prima possibile in quanto contiene un malware pericoloso che mostra pubblicità invasiva.