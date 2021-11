Google Play Store cambia faccia su browser: finalmente c'è un restyling completo!

Quante novità stanno arrivando per il Google Play Store. A seguire il cambiamento per installare app su Android TV, ora è un restyling completo del negozio di applicazioni ad approdare su browser Web. Un cambio di stile, seppur non troppo evidente, che certamente renderà più “giovane” la piattaforma.

Come segnalato da Android Police, l’esperienza web ora è sempre più simile a quella su smartphone. Il logo non cambia, ma la barra laterale si trasferisce nella sezione superiore dello schermo adottando uno stile più vicino all’analoga soluzione su dispositivi mobili.

Privilegiate sono le quattro sezioni chiave Giochi, App, Film e Libri, poste anche in ordine di popolarità e utilizzo. Aperta una sezione specifica, il sistema mostrerà i filtri del caso per accedere più rapidamente ai contenuti d’interesse. Le varie voci collocate precedentemente a sinistra ora si spostano nel menu a destra dell’account utente: abbonamenti, metodi di pagamenti, ordini precedenti, impostazioni e molto altro si troveranno in tale posizione.

Protagonista indiscussa è la visualizzazione delle singole pagine delle applicazioni: titolo enorme, anteprima a tutto schermo, sezione a destra dedicata ai contatti con sviluppatori e altre app suggerite. I giochi vedranno anche trailer con riproduzione automatica attiva, mentre gli screenshot saranno posizionati come galleria.

Per quanto maestosa, questa riprogettazione è ancora incompleta e richiede ancora l’intervento degli sviluppatori. La sua diffusione, però, ci conferma che si tratta di un restyling con rilascio graduale; in altre parole, è evidente che il team di Big G si stia prendendo il suo tempo per rimodernizzare il Google Play Store su browser, per PC desktop e laptop. Allo stato attuale i test sono avviati formalmente nella versione sudcoreana del portale e non risulterebbe attivo all’intero bacino di utenza.

Rimanendo nel mondo Google, anche Maps si aggiorna con feature per evitare le code durante lo shopping natalizio.