Google Play Store cambia layout su browser PC: ecco come appare ora!

Le novità che riguardano il Play Store non sono solamente negative: oltre alle app che rubano le credenziali Facebook, il negozio di applicazioni si sta rinnovando su browser PC per rimanere al passo con il design su smartphone. A partire da queste ore, il restyling del Play Store è disponibile in tutto il mondo!

Il nuovo layout lo potete vedere in calce alla notizia e le somiglianze con la versione mobile sono palesi: ci sono molti spazi vuoti tra le singole app e le classifiche, mentre la barra laterale precedentemente visibile a sinistra è stata riprogettata con un menu posizionato in alto e che distingue ulteriormente le schede per giochi, app, libri, film e bambini. Infine, in alto a destra si trova la foto profilo con menu a cascata per le risorse di aiuto, assieme a un pulsante di ricerca.

Al contempo, ovunque si notano angoli arrotondati al posto dei vecchi bordi squadrati: dalle icone di app e giochi alle copertine di libri, ogni modifica è stata pensata per rendere più “fluida” l’interfaccia utente e migliorare il primo impatto visivo. Ovviamente non tutte le schede e sezioni del nuovo layout hanno ricevuto questa particolare attenzione dal team di Mountain View; ciononostante, le novità sono prevalenti.

Nonostante sia quindi passata quasi un’eternità dalle ultime modifiche applicate, finalmente la nuova versione desktop del Play Store è qui anche in Italia. Non vi resta che visitarla direttamente per scoprire con i vostri occhi come il negozio di app sarà per i prossimi anni.

Nel mondo Android, invece, si parla dello sviluppo di una feature per rilevare se russate o tossite nel sonno.